Кожевников: выгнать рижское «Динамо» из КХЛ! Подлецы, такое, как с флагами, нельзя прощать

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников эмоционально отреагировал на замену флагов сборных России и Беларуси на чемпионате мира в Латвии.

«Бред полнейший, тошно на это смотреть. Да что мы говорим про этих козявок. Я и до этого говорил, что в Латвии будет что-то происходить. Подлецы они чистые, политику суют в спорт!



Да выгнать рижское «Динамо» из КХЛ! И всё поснимать везде, чтобы их не было видно. Вот тогда они начнут что-то понимать. Снять флаги — это вообще бред. Улицы вообще при чём тут?! Там что, в хоккей играют? Подлецы, такое нельзя прощать: запрещать играть в лиге. Если они так делают, нам надо отвечать», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Напомним, власти Риги убрали флаги России и Беларуси, которые находились в центре города на площади. Там были размещены флаги всех стран-участниц чемпионата мира.



Ранее уже возникал вопрос правомерности размещения флага России в Риге. Дело в том, что из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства России запрещено в течение двух лет участвовать в международных соревнованиях. Сборная выступает на турнире под символикой ОКР. Но ранее представители муниципалитета Риги объяснили, что город был украшен в соответствии с рекомендациями ИИХФ.



Теперь вместо государственной символики Беларуси на площади размещён оппозиционный красно-белый флаг. Мэр Риги Мартиньш Стакис пояснил, что считает недопустимым нахождение флага режима Александра Лукашенко в городе.