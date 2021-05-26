Лукашенко – о замене флага: такие моменты возбуждают в нас чувство патриотизма

Президент республики Беларусь Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с заменой флага на чемпионате мира по хоккею, который с 21 мая по 6 июня проходит в Риге (Латвия).
«Вот такие моменты возбуждают в нас чувство патриотизма и преданности. Мы становимся государственными людьми, народом», – цитирует Лукашенко телеграм-канал ATN_News.
Напомним, что власти Риги убрали флаг России, который находился в центре города на площади. Там были размещены флаги всех стран-участниц чемпионата мира. Теперь на площади находится флаг Олимпийского комитета России.
Ранее уже возникал вопрос правомерности размещения флага России в Риге. Дело в том, что из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства России запрещено в течение двух лет участвовать в международных соревнованиях. Сборная выступает на турнире под символикой ОКР. Но ранее представители муниципалитета Риги объяснили, что город был украшен в соответствии с рекомендациями ИИХФ.
Примечательно, что ранее был заменён и флаг Беларуси. Теперь вместо государственной символики страны на площади размещён оппозиционный красно-белый флаг. Мэр Риги Мартиньш Стакис пояснил, что считает недопустимым нахождение флага режима Александра Лукашенко в городе.
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