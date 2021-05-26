Сборная Великобритании одержала первую победу за 59 лет на ЧМ в основное время

Сборная Великобритании, обыграв Беларусь на чемпионате мира, одержала первую победу в основное время за 59 лет. До этого британцы обыгрывали финнов в 1962 году со счётом 7:5.

Матч Великобритания — Беларусь закончился со счётом 4:3.

На 14-й минуте Лиам Кирк открыл счёт. В середине второго периода Владислав Кодола восстановил равновесие в счёте. Но ещё до перерыва сборная Великобритании забросила ещё две шайбы. Сперва отличился Бен Дэвис, а затем Кирк оформил дубль.

В третьем периоде команды обменялись результативными атаками. Майк Хэммонд сделал преимущество британцев более комфортным, а Джефф Плэтт отыграл одну шайбу. В концовке встречи Шейн Принс сократил отставание белорусов до минимума, но перевести матч в овертайм им не удалось.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча Беларусь — Великобритания.