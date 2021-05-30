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Котканиеми вошёл в топ-4 молодых игроков «Монреаля», забивавших в овертайме плей-офф

Котканиеми вошёл в топ-4 молодых игроков «Монреаля», забивавших в овертайме плей-офф
Георгий Горностаев
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Нападающий «Монреаль Канадиенс» Еспери Котканиеми в овертайме шестого матча 1/8 финала Кубка Стэнли с «Торонто Мэйпл Лифс» забросил победную шайбу и вошёл в четвёрку самых молодых хоккеистов «Монреаля», забивавших в овертайме игр плей-офф, сообщает TSN Stats Centre.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Напомним, в шестом матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Канадиенс» одержали победу и сравняли счёт в серии (3-3). Решающая встреча состоится 31 мая в 23:00 мск.

Рекорд принадлежит Алексу Гальченюку, который сейчас играет за «Торонто». В 2014 году он отличился в третьем матче финала конференции с «Нью-Йорк Рейнджерс» в возрасте 20 лет и 99 дней.

На втором месте расположился Гас Риверс (1930, 20 лет 129 дней), тройку замкнул Клод Лемье (1986, забивал дважды – 20 лет 287 дней).

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