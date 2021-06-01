Гарпенлёв: это большой провал для меня как тренера и для Швеции как хоккейной нации

Главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлёв подвёл итоги встречи с Россией на чемпионате мира в Латвии (2:3).



«Это большой провал для меня как тренера и большой провал для нас как хоккейной нации. Мы недовольны результатом, но что есть, то есть. Мы не можем изменить этот результат. Нам помешали два поражения на старте, особенно с Беларусью. У нас была куча моментов, кажется, мы бросили в сторону ворот 92 раза, но не смогли забить даже один гол и проиграли. Мы должны были выигрывать этот матч, но не смогли, и это поставило нас в сложное положение на остаток турнира.



Мне очень жаль своих игроков, сегодня они вышли биться, показали отличный хоккей. Доволен тем, как играла команда. При счёте 1:0 у нас было несколько попыток в большинстве, создавали очень хорошие моменты. Нам надо было забить ещё и уходить в отрыв в счёте. Но сегодня мы не смогли это сделать. Русские очень опасные и мастеровитые, когда у них возникает момент, они тебя наказывают», — передаёт слова Гарпенлёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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