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Бобровский или Самонов: кто должен сыграть в воротах сборной России в матче с Канадой?

Бобровский или Самонов: кто должен сыграть в воротах сборной России в матче с Канадой?
Никита Паглазов
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На чемпионате мира по хоккею в Риге (Латвия) завершился групповой этап. Сборная России заняла первое место в группе А, набрав 17 очков. Соперником команды Валерия Брагина в четвертьфинальном матче станет Канада (10), занявшая четвёртую строчку в группе В.

В последнем матче России с Беларусью (6:0) на ноль отстоял голкипер Александр Самонов. Однако из НХЛ в расположение сборной приехал вратарь «Флориды» Сергей Бобровский, уже отбывший процедуру карантина и готовый выйти на лёд в следующей игре. Валерию Брагину придётся решить вопрос с номером один к игре с Канадой.

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Напомним, четвертьфинальный матч между Россией и Канадой состоится 3 июня. Начало — в 20:15 по московскому времени.

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