Бобровский или Самонов: кто должен сыграть в воротах сборной России в матче с Канадой?

На чемпионате мира по хоккею в Риге (Латвия) завершился групповой этап. Сборная России заняла первое место в группе А, набрав 17 очков. Соперником команды Валерия Брагина в четвертьфинальном матче станет Канада (10), занявшая четвёртую строчку в группе В.
В последнем матче России с Беларусью (6:0) на ноль отстоял голкипер Александр Самонов. Однако из НХЛ в расположение сборной приехал вратарь «Флориды» Сергей Бобровский, уже отбывший процедуру карантина и готовый выйти на лёд в следующей игре. Валерию Брагину придётся решить вопрос с номером один к игре с Канадой.
«Чемпионат» предлагает вам пройти опрос: кто должен сыграть в воротах сборной России в матче с Канадой?
Напомним, четвертьфинальный матч между Россией и Канадой состоится 3 июня. Начало — в 20:15 по московскому времени.
- 2 июня 2021
-
11:00
-
10:56
-
10:12
-
10:00
-
09:30
-
09:21
-
09:15
-
08:34
-
08:28
-
08:22
-
08:14
-
07:00
-
06:42
-
06:24
-
06:00
-
05:15
-
01:00
-
00:58
-
00:32
-
00:26
-
00:23
- 1 июня 2021
-
23:53
-
23:38
-
23:35
-
23:32
-
23:31
-
23:28
-
23:22
-
23:22
-
23:20
-
23:17
-
23:17
-
23:14
-
23:12
-
23:11