На чемпионате мира по хоккею в Риге (Латвия) завершился групповой этап. Сборная России обыграла команду Беларуси со счётом 6:0 (5:0, 0:0, 1:0), а Германия оказалась сильнее Латвии — 2:1 (2:0, 0:1, 0:0).



Благодаря победе немцев в основное время канадцы заняли четвёртое место и вышли в четвертьфинал чемпионата мира. Канада встретится со сборной России, матч состоится сегодня, 3 июня. Начало — в 20:15 мск.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Как закончится матч России и Канады в четвертьфинале ЧМ-2021?»

Пройти опрос можно в Quiz.

А вы помните, что однажды Канада уничтожила СССР, забив всего пять голов? Вот как это было.

Российская команда заняла первое место в группе А, набрав 17 очков. Беларусь стала последней с четырьмя баллами. Сборная Германии набрала 12 очков и заняла третье место в группе В, Латвия (9) — шестая.



Чемпионат мира по хоккею — 2021 начался 21 мая и завершится 6 июня. Все матчи принимает Латвия. 1/4 финала будет сыграна 3 июня, полуфинальные матчи пройдут 5 июня, а финал и матч за бронзу — 6 июня.