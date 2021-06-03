Онлайн-трансляция четвертьфинала ЧМ-2021 Россия — Канада начнётся в 20:15 мск

Сегодня, 3 июня, сборная России проведёт матч четвертьфинала чемпионата мира, который проходит в Риге (Латвия). Российская сборная сыграет с командой Канады. Матч начнётся в 20:15 мск.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.



Российская команда заняла первое место в группе А, набрав 17 очков. Канада с 10 очками стала четвёртой в группе В.



Чемпионат мира по хоккею — 2021 начался 21 мая и завершится 6 июня. Все матчи принимает Латвия. 1/4 финала будет сыграна 3 июня, полуфинальные матчи пройдут 5 июня, а финал и матч за бронзу — 6 июня.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

А вы помните, что однажды Канада уничтожила СССР, забив всего пять голов? Вот как это было.