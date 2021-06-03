Онлайн-трансляция четвертьфинала ЧМ-2021 Россия — Канада начнётся в 20:15 мск

Сегодня, 3 июня, сборная России проведёт матч четвертьфинала чемпионата мира, который проходит в Риге (Латвия). Российская сборная сыграет с командой Канады. Матч начнётся в 20:15 мск.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.
Российская команда заняла первое место в группе А, набрав 17 очков. Канада с 10 очками стала четвёртой в группе В.
Чемпионат мира по хоккею — 2021 начался 21 мая и завершится 6 июня. Все матчи принимает Латвия. 1/4 финала будет сыграна 3 июня, полуфинальные матчи пройдут 5 июня, а финал и матч за бронзу — 6 июня.
В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх.
А вы помните, что однажды Канада уничтожила СССР, забив всего пять голов? Вот как это было.
- 3 июня 2021
-
17:47
-
17:42
-
17:15
-
17:10
-
16:45
-
16:37
-
16:31
-
15:36
-
15:34
-
15:24
-
15:18
-
15:12
-
15:08
-
15:00
-
14:40
-
14:20
-
14:17
-
14:12
-
14:10
-
13:58
-
13:50
-
13:33
-
13:31
-
13:16
-
13:11
-
12:42
-
12:41
-
12:30
-
12:11
-
12:10
-
11:59
-
11:49
-
11:25
-
11:20
-
11:18