53% читателей «Чемпионата» считают, что в четвертьфинале с Канадой должен сыграть Самонов

На чемпионате мира по хоккею в Риге (Латвия) завершился групповой этап. Сборная России заняла первое место в группе А, набрав 17 очков. Соперником команды Валерия Брагина в четвертьфинальном матче станет Канада (10), занявшая четвёртую строчку в группе В.
В последнем матче России с Беларусью (6:0) на ноль отстоял голкипер Александр Самонов. Однако из НХЛ в расположение сборной приехал вратарь «Флориды» Сергей Бобровский, уже отбывший процедуру карантина и готовый выйти на лёд в следующей игре. Валерию Брагину придётся решить вопрос с номером один к игре с Канадой.
На «Чемпионате» проходил опрос: кто должен сыграть в воротах сборной России в матче с Канадой? В голосовании приняли участие 6511 человек и 53% опрошенных сделали выбор в пользу Самонова.
Напомним, четвертьфинальный матч между Россией и Канадой состоится сегодня, 3 июня. Начало — в 20:15 по московскому времени.
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