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Россия и Канада нанесли равное количество бросков во втором периоде матча 1/4 финала ЧМ

Россия и Канада нанесли равное количество бросков во втором периоде матча 1/4 финала ЧМ
Антон Мозговой
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В эти минуты в Риге (Латвия) проходит матч 1/4 финала чемпионата мира. Встречаются сборные России и Канады.

После второго периода в счёте ведёт сборная России — 1:0. Счёт в матче на 35-й минуте открыл защитник россиян Евгений Тимкин. После атаки российской команды ворота соперника остались незащищёнными, а Тимкин сумел отправить шайбу в ворота.

Во второй двадцатиминутке команды нанесли по девять бросков по воротам. У сборной России было одно удаление, канадцы правила не нарушали. Соперники выиграли по 11 вбрасываний.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча Россия — Канада.

Состав сборной России:

Вратарь: Бобровский
Слепышев – Воронков – Григоренко, Нестеров – Задоров;
Толчинский – Карнаухов – Бурдасов, Гавриков – Проворов;
Барабанов – Морозов – Тарасенко, Зуб – Орлов;
Тимкин – Каменев – Швец-Роговой, Ожиганов – Галимов.

ЧМ-2021. 1/4 финала
03 июня 2021, четверг. 20:15 МСК
Россия
Овертайм
1 : 1
ОТ
Канада
1:0 Тимкин (Орлов, Каменев) – 34:32' (5x5)   1:1 Хенрик (Браун, Комтуа) – 45:03' (5x4)
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