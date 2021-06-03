Россия и Канада нанесли равное количество бросков во втором периоде матча 1/4 финала ЧМ

В эти минуты в Риге (Латвия) проходит матч 1/4 финала чемпионата мира. Встречаются сборные России и Канады.
После второго периода в счёте ведёт сборная России — 1:0. Счёт в матче на 35-й минуте открыл защитник россиян Евгений Тимкин. После атаки российской команды ворота соперника остались незащищёнными, а Тимкин сумел отправить шайбу в ворота.
Во второй двадцатиминутке команды нанесли по девять бросков по воротам. У сборной России было одно удаление, канадцы правила не нарушали. Соперники выиграли по 11 вбрасываний.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча Россия — Канада.
Состав сборной России:
Вратарь: Бобровский
Слепышев – Воронков – Григоренко, Нестеров – Задоров;
Толчинский – Карнаухов – Бурдасов, Гавриков – Проворов;
Барабанов – Морозов – Тарасенко, Зуб – Орлов;
Тимкин – Каменев – Швец-Роговой, Ожиганов – Галимов.
- 3 июня 2021
-
22:05
-
21:49
-
21:42
-
21:30
-
21:28
-
20:48
-
20:25
-
20:19
-
20:06
-
20:03
-
19:58
-
19:37
-
19:28
-
19:19
-
19:16
-
19:15
-
19:12
-
19:04
-
18:58
-
18:57
-
18:47
-
18:44
-
18:36
-
18:27
-
18:02
-
17:47
-
17:42
-
17:15
-
17:10
-
16:45
-
16:37
-
16:31
-
15:36
-
15:34
-
15:24