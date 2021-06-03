Россия и Канада нанесли равное количество бросков во втором периоде матча 1/4 финала ЧМ

В эти минуты в Риге (Латвия) проходит матч 1/4 финала чемпионата мира. Встречаются сборные России и Канады.

После второго периода в счёте ведёт сборная России — 1:0. Счёт в матче на 35-й минуте открыл защитник россиян Евгений Тимкин. После атаки российской команды ворота соперника остались незащищёнными, а Тимкин сумел отправить шайбу в ворота.

Во второй двадцатиминутке команды нанесли по девять бросков по воротам. У сборной России было одно удаление, канадцы правила не нарушали. Соперники выиграли по 11 вбрасываний.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча Россия — Канада.

Состав сборной России:

Вратарь: Бобровский

Слепышев – Воронков – Григоренко, Нестеров – Задоров;

Толчинский – Карнаухов – Бурдасов, Гавриков – Проворов;

Барабанов – Морозов – Тарасенко, Зуб – Орлов;

Тимкин – Каменев – Швец-Роговой, Ожиганов – Галимов.