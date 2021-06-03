Канада перевела четвертьфинал с Россией в овертайм, забросив в третьем периоде

В эти минуты в Риге (Латвия) проходит матч 1/4 финала чемпионата мира Россия — Канада. Счёт в матче на 35-й минуте открыл защитник россиян Евгений Тимкин. После атаки российской команды ворота соперника остались незащищёнными, а Тимкин сумел отправить шайбу в ворота. Но в начале третьего периода соперник сравнял счёт. Отличился капитан канадцев Адам Хенрик, реализовавший большинство. После прострела на пятак он переправил шайбу в ворота.
В третьем периоде команды нанесли по 7 бросков по воротам. У сборной России было два удаления, соперник не нарушал правила. Россияне выиграли 11 вбрасываний, а канадцы — 7.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча Россия — Канада.
Состав сборной России:
Вратарь: Бобровский
Слепышев – Воронков – Григоренко, Нестеров – Задоров;
Толчинский – Карнаухов – Бурдасов, Гавриков – Проворов;
Барабанов – Морозов – Тарасенко, Зуб – Орлов;
Тимкин – Каменев – Швец-Роговой, Ожиганов – Галимов.
В случае победы в этой встрече сборная России в полуфинале сыграет с победителем матча Финляндия — Чехия. Вторую полуфинальную пару составят сборные США и Германии.
- 3 июня 2021
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