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Канада перевела четвертьфинал с Россией в овертайм, забросив в третьем периоде

Канада перевела четвертьфинал с Россией в овертайм, забросив в третьем периоде
Антон Мозговой
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В эти минуты в Риге (Латвия) проходит матч 1/4 финала чемпионата мира Россия — Канада. Счёт в матче на 35-й минуте открыл защитник россиян Евгений Тимкин. После атаки российской команды ворота соперника остались незащищёнными, а Тимкин сумел отправить шайбу в ворота. Но в начале третьего периода соперник сравнял счёт. Отличился капитан канадцев Адам Хенрик, реализовавший большинство. После прострела на пятак он переправил шайбу в ворота.

В третьем периоде команды нанесли по 7 бросков по воротам. У сборной России было два удаления, соперник не нарушал правила. Россияне выиграли 11 вбрасываний, а канадцы — 7.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча Россия — Канада.

Состав сборной России:

Вратарь: Бобровский
Слепышев – Воронков – Григоренко, Нестеров – Задоров;
Толчинский – Карнаухов – Бурдасов, Гавриков – Проворов;
Барабанов – Морозов – Тарасенко, Зуб – Орлов;
Тимкин – Каменев – Швец-Роговой, Ожиганов – Галимов.

В случае победы в этой встрече сборная России в полуфинале сыграет с победителем матча Финляндия — Чехия. Вторую полуфинальную пару составят сборные США и Германии.

ЧМ-2021. 1/4 финала
03 июня 2021, четверг. 20:15 МСК
Россия
Окончен
1 : 2
ОТ
Канада
1:0 Тимкин (Орлов, Каменев) – 34:32' (5x5)   1:1 Хенрик (Браун, Комтуа) – 45:03' (5x4)   1:2 Манджапане (Стечер) – 62:12' (3x3)
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