С сезона-2021/2022 будет изменён порядок ранжирования команд в таблицах конференций КХЛ

Руководство КХЛ провело собрание с руководителями клубов, сообщается на официальном сайте лиги.



8 июня по традиции перед церемонией закрытия КХЛ прошло совещание президента Лиги Алексея Морозова с руководителями клубов. Во время совещания были подведены итоги чемпионата сезона-2020/2021, рассказано о реализации стратегии развития КХЛ, а также затронуты актуальные вопросы проведения чемпионата.



Стало известно, что с сезона-2021/2022 будет изменён порядок ранжирования команд в таблицах конференций регулярного чемпионата КХЛ.

В таблицах конференций команды будут занимать места в порядке убывания спортивных результатов вне зависимости от дивизиона, который они представляют. Большинство клубов проголосовало за это изменение.