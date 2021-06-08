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С сезона-2021/2022 будет изменён порядок ранжирования команд в таблицах конференций КХЛ

С сезона-2021/2022 будет изменён порядок ранжирования команд в таблицах конференций КХЛ
Владимир Лаевский
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Руководство КХЛ провело собрание с руководителями клубов, сообщается на официальном сайте лиги.

8 июня по традиции перед церемонией закрытия КХЛ прошло совещание президента Лиги Алексея Морозова с руководителями клубов. Во время совещания были подведены итоги чемпионата сезона-2020/2021, рассказано о реализации стратегии развития КХЛ, а также затронуты актуальные вопросы проведения чемпионата.

Стало известно, что с сезона-2021/2022 будет изменён порядок ранжирования команд в таблицах конференций регулярного чемпионата КХЛ.

В таблицах конференций команды будут занимать места в порядке убывания спортивных результатов вне зависимости от дивизиона, который они представляют. Большинство клубов проголосовало за это изменение.

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