Маршессо: Пасиоретти эмоционально будет очень непросто. Он был капитаном «Монреаля»

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джонатан Маршессо поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Монреаль Канадиенс» в Кубке Стэнли в контексте эмоций своего партнёра Макса Пасиоретти, выступавшего ранее за «Хабс».
«Конечно, у него будет дополнительная мотивация. Нас ждёт славная битва. Эмоционально ему будет очень непросто. Но всё успокоится и придёт в норму после первого периода.
Его ждёт непростой экзамен, и мы готовы поддержать его. В той команде он провёл десять сезонов, был её капитаном, лидером. Это говорит о том, какой он замечательный человек», — приводит слова Маршессо официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, Пасиоретти девять лет выступал за «Монреаль» — с 2009 по 2018 год. За год до окончания контракта, в 2018 году, форвард был обменян в «Вегас» на Томаша Татара, Ника Судзуки и выбор во 2-м раунде драфта 2019 года. Нападающий тогда подписал с «Вегасом» новый четырёхлетний контракт на общую сумму $ 28 млн.
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