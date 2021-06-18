У Кучерова 45 передач за последние 2 плей-офф Кубка Стэнли. Больше — у 3 игроков в истории

«Тампа-Бэй Лайтнинг» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли одержала победу в гостях над «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 2:1 (2-1).
Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился одной голевой передачей. Данная передача стала для игрока 18-й в нынешнем розыгрыше плей-офф. За последние два Кубка Стэнли Кучеров суммарно отдал 45 передач, что является седьмым результатом в истории. Впереди — лишь 3 хоккеиста: Уэйн Гретцки (1987-1988 — 60 передач, 1984-1985 — 52, 1983-1984 — 48, 1988-1989 — 48), Дуг Гилмор (1993-1994 — 47) и Марио Лемье (1991-1992 — 46).
Всего у Кучерова 14 матчей в нынешнем розыгрыше плей-офф и 23 (5+18) результативных балла при показателе полезности "+2".
Следующий матч между «Тампой» и «Айлендерс» пройдёт в воскресенье, 20 июня. Начало — в 3:00 мск.
- 18 июня 2021
-
11:04
-
10:49
-
10:34
-
10:25
-
10:02
-
09:42
-
09:20
-
09:06
-
08:43
-
08:15
-
07:19
-
06:10
-
05:49
-
03:06
- 17 июня 2021
-
23:17
-
22:55
-
22:19
-
22:04
-
21:52
-
21:45
-
21:17
-
20:49
-
20:17
-
19:37
-
19:30
-
19:23
-
19:08
-
18:45
-
18:24
-
18:13
-
17:49
-
17:21
-
17:06
-
16:39
-
16:24