Василевский: Прайс — один из лучших вратарей в мире. Дуэль с ним — серьёзный вызов

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский после полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:0, 4-3) поделился мнением о финале с «Монреаль Канадиенс».
«Нам придётся противостоять сильному и вдохновлённому сопернику, но иного в финале и не может быть. Кэри Прайс, конечно, один из лучших голкиперов в мире, и дуэль с ним — это серьёзный вызов. Мне и всем ребятам нужно будет показать лучшую игру в ближайшие две недели», — приводит слова Василевского официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, в седьмом матче полуфинала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 1:0. Таким образом, «молнии» выиграли серию со счётом 4-3 и вышли в финал Кубка Стэнли, где встретятся с «Монреаль Канадиенс». Первый матч финальной серии пройдёт 29 июня в Тампе и начнется в 3:00 мск.
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