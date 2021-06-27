Кравчук: ключевой фактор финала Кубка Стэнли — вратари. Нас ждёт дуэль 2 лучших голкиперов
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Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук поделился мнением о фаворите финальной серии Кубка Стэнли между «Тампой» и «Монреалем».
«Ключевой фактор серии? Вратари. Василевский и Прайс — лучшие голкиперы сезона, нас ждет дуэль. Василевский все последние годы доказывает, что в решающих матчах только прибавляет. Прайсу ещё только предстоит выйти на этот уровень.
Кто фаворит финала? Безусловно, «Тампа». У этой команды, кстати, совсем не возрастной состав, тем не менее накоплен огромный кубковый опыт. Она — действующий обладатель трофея, в каждой линии у нее более яркие звезды. Но нынешний сезон в мировом хоккее настолько нелогичный, что не удивлюсь любому результату», — приводит слова Кравчука Russia-Hockey.
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