Кучеров: Прайс – великий вратарь, обыграть которого будет большим вызовом для «Тампы»
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поделился мнением об игре голкипера «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайса.
«Прайс – это их топовый парень, который держит свой высочайший уровень очень давно, как и играет за эту команду. Он великий вратарь, обыграть которого будет большим вызовом для нас. Нам придётся сражаться и бросать в те мгновения, когда есть шанс, что он не видит шайбу. В любом случае наша обязанность – сделать его жизнь как можно сложнее и найти способ ему забить», – цитирует Кучерова официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, что первая финальная встреча Кубка Стэнли «Лайтнинг» – «Монреаль» состоится в Тампе 29 июня и начнётся в 3:00 мск. Действующий победитель плей-офф НХЛ – «Тампа-Бэй».
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