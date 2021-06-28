Кучеров: Прайс – великий вратарь, обыграть которого будет большим вызовом для «Тампы»

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поделился мнением об игре голкипера «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайса.

«Прайс – это их топовый парень, который держит свой высочайший уровень очень давно, как и играет за эту команду. Он великий вратарь, обыграть которого будет большим вызовом для нас. Нам придётся сражаться и бросать в те мгновения, когда есть шанс, что он не видит шайбу. В любом случае наша обязанность – сделать его жизнь как можно сложнее и найти способ ему забить», – цитирует Кучерова официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, что первая финальная встреча Кубка Стэнли «Лайтнинг» – «Монреаль» состоится в Тампе 29 июня и начнётся в 3:00 мск. Действующий победитель плей-офф НХЛ – «Тампа-Бэй».