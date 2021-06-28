Расписание финала Кубка Стэнли 2021 года

«Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Монреаль Канадиенс» встретятся в финале Кубка Стэнли — 2021. Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал расписание финальной серии.
Первый матч — вторник, 29 июня, 3:00 мск
Второй матч — четверг, 1 июля, 3:00 мск
Третий матч — суббота, 3 июля, 3:00 мск
Четвёртый матч — вторник, 6 июля, 3:00 мск
Пятый матч — четверг, 8 июля, 3:00 мск*
Шестой матч — суббота, 10 июля, 3:00 мск*
Седьмой матч — понедельник, 12 июля, 2:00 мск*
*если понадобится
Напомним, первые два матча на своём льду проведёт «Тампа». В полуфинале «Тампа-Бэй» обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» (4-3), а «Монреаль» выиграл у «Вегас Голден Найтс».
«Тампа-Бэй» является действующим победителем Кубка Стэнли, а «Канадиенс» стали первым канадским клубом, пробившимся в финал плей-офф с 2011 года. 10 лет назад до главной серии сезона добрался «Ванкувер Кэнакс», но в финале плей-офф «косатки» проиграли «Бостон Брюинз» (3-4).
Последний раз «Монреаль» выходил в финал плей-офф в 1993 году. В финале Кубка «Монреаль» сошёлся в борьбе за трофей с ведомым Уэйном Гретцки «Лос-Анджелес Кингз». Выиграв серию 4-1, «Монреаль Канадиенс» завоевал 24-й и последний на сегодняшний день Кубок Стэнли. Примечательно, что именно та победа «хабов» остаётся последним Кубком Стэнли для команд из Канады.
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