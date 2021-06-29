«Монреаль» обратился к властям с целью увеличить посещаемость арены на финал Кубка Стэнли

Исполнительный вице-президент и главный коммерческий директор «Монреаль Канадиенс» Маргарет Беланже рассказал, что клуб ведёт переговоры с властями, чтобы увеличить посещаемость арены «Белл-Центр» на финальную серию с «Тампа-Бэй Лайтнинг», сообщает Эрик Энгелс в «Твиттере». «Монреаль» запросил увеличение квоты болельщиков до 50% — это 10 500 зрителей.

«Канадиенс» стали первым канадским клубом, пробившимся в финал плей-офф с 2011 года. 10 лет назад до главной серии сезона добрался «Ванкувер Кэнакс», но в финале плей-офф «косатки» проиграли «Бостон Брюинз» (3-4).



Последний раз «Монреаль» выходил в финал плей-офф в 1993 году. В финале Кубка «Монреаль» сошёлся в борьбе за трофей с ведомым Уэйном Гретцки «Лос-Анджелес Кингз». Выиграв серию 4-1, «Монреаль Канадиенс» завоевал 24-й и последний на сегодняшний день Кубок Стэнли. Примечательно, что именно та победа «хабов» остаётся последним Кубком Стэнли для команд из Канады.



Напомним, после первой встречи в серии ведёт «Тампа» (5:1, 1-0).