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«Тампа» обновила клубный рекорд по длительности домашней победной серии в Кубке Стэнли

«Тампа» обновила клубный рекорд по длительности домашней победной серии в Кубке Стэнли
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся второй матч серии финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала на своём льду «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой хозяев льда – 3:1, благодаря которой им удалось увеличить преимущество в серии – 2-0.

Как сообщает пресс-служба НХЛ в «Твиттере», «Тампа» выиграла свой пятый подряд матч на домашнем льду в текущем розыгрыше Кубке Стэнли, начиная со второй игры полуфинальной серии с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:2). Таким образом, «Лайтнинг» удалось обновить клубный рекорд по длительности домашней победной серии в плей-офф НХЛ.

Таким образом, серия переезжает в Монреаль при счёте 2-0 в пользу «Тампы». Третья игра состоится на стадионе «Белл-центр» в ночь на субботу, 3 июля. Начало – 3:00 мск.

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