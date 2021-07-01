Перри: вспомните, что было в первом раунде – «Монреаль» уступал «Торонто» 1-3

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Кори Перри поделился мнением о финальной серии Кубка Стэнли с «Тампой-Бэй Лайтнинг» (0-2).

«Вспомните, что было в первом раунде с «Торонто». Мы уступали 1-3, но сохраняли концентрацию, придерживались плана и не изменяли себе. Нынешняя ситуация ничем не отличается. Неважно, первый раунд это, второй, третий или финал. Надо продолжать играть в свой хоккей, и тогда успех к тебе придёт», – цитирует Перри официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся второй матч серии финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала на своём льду «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой хозяев льда – 3:1, благодаря которой им удалось увеличить преимущество в серии – 2-0.

Счёт в матче был открыт в середине второго периода нападающим «Тампы» Энтони Чирелли, однако уже спустя четыре минуты хоккеисты «Монреаля» усилиями Ника Судзуки восстановили паритет. Вновь выйти вперёд игрокам «Лайтнинг» удалось за 0,3 секунды до конца второго игрового отрезка – отличился Блейк Коулман. К концу третьего периода Ондржей Палат увеличил преимущество «Тампы» и установил окончательный счёт встречи.



Третья игра состоится в «Монреале» на стадионе «Белл-центр» в ночь на субботу, 3 июля. Начало – 3:00 мск.