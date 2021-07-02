«Баффало» и Айкел добились прогресса в решении вопроса о лечении игрока

«Баффало Сэйбрз» и нападающий клуба Джек Айкел добились определённого прогресса в решении вопроса о лечении игрока, получившего травму шеи.
Капитан «Баффало» и представители клуба по-разному смотрели на методы лечения грыжи диска в шейном отделе позвоночника, из-за которой форварду пришлось завершить сезон в марте. Айкел был заинтересован в операции, а врачи «Сэйбрз» опасались этой процедуры, так как она ещё не опробована на игроках НХЛ. Они настаивали на отдыхе и терапии.
«Мы находимся на связи с клубом и движемся вперёд, к разрешению вопроса», — цитирует агента игрока Питера Фиша Associated Press.
«Вчера у меня состоялся обстоятельный телефонный разговор с агентами Джека. Мы хорошо поговорили. Я уже много раз заявлял, что я не врач. Наша позиция в этом плане не изменилась. Такие вопросы должны решать специалисты в области медицины», — заявил генеральный менеджер «Баффало» Кевин Адамс.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Айкел может покинуть «Сэйбрз» летом.
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