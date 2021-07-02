«С возвращением, Тренер!» «Монреаль» отреагировал на возвращение Дюшарма после COVID-19

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Доминик Дюшарм провёл тренировку с командой в преддверии третьего матча финальной серии Кубка Стэнли с «Тампой-Бэй Лайтнинг» (0-2), сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».

«С возвращением, Тренер!» — говорится в сообщении.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Монреаля».

Ранее стало известно, что Дюшарм вернётся к третьей встрече с «молниями» после изоляции.

Главный тренер «Монреаля» сдал положительный тест на коронавирус 18 июня и должен был оставаться в карантине 14 дней. Он пропустил последние четыре матча полуфинала Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс», а также первые две встречи финала.



Дюшарм стал тренером «Канадиенс» 24 февраля после увольнения Клода Жюльена. С ним «Монреаль» занял четвёртое место в Северном дивизионе, завоевав последнее место в плей-офф. В первом раунде плей-офф «Канадиенс» переиграли «Торонто Мэйпл Лифс» (4-3), во втором раунде справились с «Виннипег Джетс» (4-0), а в третьем со счётом 4-2 обыграли «Голден Найтс».