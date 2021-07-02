Дюшарм: была возможность компенсировать болельщикам «Монреаля» 15 месяцев изоляции

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Доминик Дюшарм дал комментарий об отказе органов здравоохранения Квебека в увеличении посещаемости арены команды на третий и четвёртый матчи финала Кубка Стэнли с «Тампой-Бэй Лайтнинг».



«Разочарование. Это правда расстраивает. Была возможность компенсировать нашим болельщикам 15 месяцев изоляции.



На трибунах будет 3 500 зрителей, а на улице, вероятно, 25 тысяч человек. Всё это тяжело понять», — приводит слова Дюшарма североамериканский журналист Эрик Энгельс на своей странице в «Твиттере».

Ранее органы здравоохранения Квебека отклонили запрос «Монреаля» об увеличении вместимости «Белл-центра» до 10 500 болельщиков на финальные матчи Кубка Стэнли.



«Канадиенс» просили увеличить допустимую вместимость для третьей и четвёртой встреч серии с «Лайтнинг» с 3500 болельщиков.