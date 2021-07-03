Главный тренер «Монреаля» объяснил поражение в 3-м матче финала Кубка Стэнли с «Тампой»

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Доминик Дюшарм поделился мнением о третьем финальном матче Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:6, 0-3).

«Мы должны играть более цельно, стабильно, не позволять сопернику много, действовать против него плотнее. Играть быстро, динамично, искать свои шансы в атаке. Я скажу вам, у нас что-то получается. Но мы делаем слишком много ошибок, и они нам портят всю картину. Поэтому мы должны более чётко и надёжно исполнять свою работу», — приводит слова Дюшарма официальный сайт НХЛ на русском языке.

В третьем матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 6:3 и повела в серии плей-офф — 3-0. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ян Рутта, Виктор Хедман, Никита Кучеров, Тайлер Джонсон (2) и Блейк Коулман. За «Монреаль» голы забили Филлип Дано, Ник Судзуки и Кори Перри.