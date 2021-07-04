Дюшарм: если посчитаем, что изменения в составе помогут «Монреалю», то мы их сделаем

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Доминик Дюшарм рассказал о подготовке команды к четвёртому финальному матчу Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Если мы посчитаем, что изменения в составе помогут команде, то мы их сделаем. Пока рано об этом говорить. Мы смотрим на ситуацию после каждой игры. И мы будем делать то же самое в следующие несколько часов и дней, чтобы подготовиться к понедельнику.

Можно показывать пальцем на того или иного игрока, но хоккей – это командный вид спорта. Мы собираемся лучше сыграть в защите. В понедельник нам понадобятся усилия всех 20 парней, чтобы показать свою лучшую игру. Вот и всё», – цитирует Дюшарма официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, четвёртая финальная встреча начнётся 6 июля в 3:00 мск.