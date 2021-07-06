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Макдона: каждый из ребят в «Тампе» — настоящий боец

Макдона: каждый из ребят в «Тампе» — настоящий боец
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Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Райан Макдона в преддверии пятого финального матча Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» поделился мнением об игроках «Тампы».

«Каждый из ребят – настоящий боец. Никто из нас не любит проигрывать. Иногда это чувство – нежелание уступать, особенно дважды подряд, – даже сильнее, чем желание победить, если вы понимаете, о чём я говорю. С этим настроем мы и выходим на игру. При этом у нас есть план, как добиться нужного результата», – цитирует Макдону официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в четвёртом матче «Монреаль» в овертайме обыграл «Лайтнинг» со счётом 3:2. После трёх матчей «Тампа-Бэй» ведёт в серии 3-1. Следующая встреча состоится в Тампе 8 июля в 3:00 мск.

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