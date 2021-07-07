«Чикаго» всё ещё заинтересован в Шалунове
Поделиться
Нападающий Максим Шалунов всё ещё находится в сфере интересов «Чикаго Блэкхоукс», сообщает The Athletic.
Издание отмечает, что клуб НХЛ рассматривает 28-летнего россиянина как игрока основного состава на следующий сезон.
В сезоне-2020/2021 на счету Шалунова 52 матча и 35 (18+17) очков при показателе полезности «+1» за ЦСКА. В плей-офф он сыграл 22 матча, набрал 18 (12+6) очков при показателе полезности «+12».
Шалунов пока раздумывает над предложением карьеры, рассматривая в том числе вариант с НХЛ, где права на него принадлежат именно «Чикаго».
Хоккеист провёл неудачный ЧМ-2021, на который ехал в статусе одного из лидеров сборной России, но в шести матчах забросил только одну шайбу и оказался в запасе.
Комментарии
- 7 июля 2021
-
23:12
-
22:38
-
22:38
-
22:37
-
22:23
-
22:19
-
22:14
-
21:54
-
21:39
-
21:35
-
21:20
-
20:55
-
20:36
-
20:18
-
19:53
-
19:23
-
18:46
-
18:31
-
18:07
-
17:55
-
17:25
-
17:00
-
16:57
-
16:51
-
16:23
-
15:22
-
14:37
-
14:20
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:40
-
12:20
-
12:00
Партнерский контент