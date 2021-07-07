«Чикаго» всё ещё заинтересован в Шалунове

Нападающий Максим Шалунов всё ещё находится в сфере интересов «Чикаго Блэкхоукс», сообщает The Athletic.

Издание отмечает, что клуб НХЛ рассматривает 28-летнего россиянина как игрока основного состава на следующий сезон.



В сезоне-2020/2021 на счету Шалунова 52 матча и 35 (18+17) очков при показателе полезности «+1» за ЦСКА. В плей-офф он сыграл 22 матча, набрал 18 (12+6) очков при показателе полезности «+12».



Шалунов пока раздумывает над предложением карьеры, рассматривая в том числе вариант с НХЛ, где права на него принадлежат именно «Чикаго».



Хоккеист провёл неудачный ЧМ-2021, на который ехал в статусе одного из лидеров сборной России, но в шести матчах забросил только одну шайбу и оказался в запасе.