Сергачёв обратился к критикам после победы в Кубке Стэнли

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв опубликовал сообщение, адресованное критикам, после победы команды в Кубке Стэнли.
«Не собираюсь публиковать это снова, не хочу никому ничего доказывать, просто не обращаю внимания на их мнение, я думаю, мы снова доказали их неправоту на льду! И у меня нет ничего, кроме уважения к команде соперников, они сражались достойно! Мир», — написал Сергачёв в своём «твиттере».
Напомним, «Тампа» второй год кряду стала чемпионом НХЛ, обыграв в финале нынешнего сезона «Монреаль» со счётом 4-1. Помимо Сергачёва, в составе «молний» двукратными обладателями Кубка Стэнли стали вратарь Андрей Василевский и нападающий Никита Кучеров.
В прошедшем плей-офф 23-летний защитник провёл 23 матча, в которых сделал три голевых паса при общей полезности «0».
- 8 июля 2021
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