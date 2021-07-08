Сергачёв обратился к критикам после победы в Кубке Стэнли

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв опубликовал сообщение, адресованное критикам, после победы команды в Кубке Стэнли.



«Не собираюсь публиковать это снова, не хочу никому ничего доказывать, просто не обращаю внимания на их мнение, я думаю, мы снова доказали их неправоту на льду! И у меня нет ничего, кроме уважения к команде соперников, они сражались достойно! Мир», — написал Сергачёв в своём «твиттере».



Напомним, «Тампа» второй год кряду стала чемпионом НХЛ, обыграв в финале нынешнего сезона «Монреаль» со счётом 4-1. Помимо Сергачёва, в составе «молний» двукратными обладателями Кубка Стэнли стали вратарь Андрей Василевский и нападающий Никита Кучеров.



В прошедшем плей-офф 23-летний защитник провёл 23 матча, в которых сделал три голевых паса при общей полезности «0».