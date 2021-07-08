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Мето: Кучерову разрешено говорить всё, что он хочет, как и болельщикам «Монреаля»

Мето: Кучерову разрешено говорить всё, что он хочет, как и болельщикам «Монреаля»
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Бывший канадский защитник Марк Мето поделился мнением о послематчевой пресс-конференции нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.

«Кучерову разрешено говорить всё, что он хочет. Поклонникам «Монреаля» разрешено говорить всё, что они хотят. Это бизнес развлечений. Эта пресс-конференция была забавной. Это моё мнение», — написал Мето в «Твиттере».

Напомним, на пресс-конференции Кучеров заявил о том, что «болельщики «Монреаля» вели себя после четвёртого матча так, будто выиграли последний матч, хотя финал для них был в прошлом раунде».

Российский форвард выиграл гонку бомбардиров розыгрыша Кубка Стэнли. Кучеров провёл 23 матча и набрал 32 очка, забросив восемь шайб и отдав 24 результативные передачи. Отрыв от ближайшего преследователя — одноклубника Брейдена Пойнта — составил 9 баллов.

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