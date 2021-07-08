Эмоции игроков и персонала «Тампы» в раздевалке после победы в Кубке Стэнли

«Тампа-Бэй Лайтнинг» стала обладателем Кубка Стэнли, в финальной серии оказавшись сильнее «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1.
Официальный инстаграм-аккаунт НХЛ опубликовал видео, на котором капитан команды форвард Стивен Стэмкос заносит трофей в раздевалку и разделяет радость вместе с одноклубниками.
Напомним, «Тампа» выиграла Кубок Стэнли во второй раз подряд и в третий — за всю историю. Приз самого ценного игрока плей-офф выиграл российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский. Также обладателями Кубка Стэнли стали два других россиянина — форвард Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачёв.
Кучеров выиграл гонку бомбардиров розыгрыша Кубка Стэнли. Форвард провёл 23 матча и набрал 32 очка, забросив восемь шайб и отдав 24 результативные передачи.
- 8 июля 2021
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