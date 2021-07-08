Кучеров: все наши хоккеисты — выдающиеся игроки. Ой, смотрите, что несут. Это пивко ведь?

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров поделился эмоциями от победы в Кубке Стэнли.



«Да это круто, что я ещё скажу! Стэммер, Джонни, Полли (Стэмкос, Джонсон, Палат. — Прим. «Чемпионата») — все наши хоккеисты — это выдающиеся игроки… Ой-ой, смотрите, что несут! Это пивко ведь, не шампанское?



Так вот, я люблю этих ребят, мы через многое прошли, нас швыряло вниз, мы поднимались наверх. И я им говорил всегда: «Парни, если мы однажды выиграем Кубок Стэнли, то сделаем это и во второй раз».



Так и случилось. Я очень счастлив, что мы столько прошли вместе с ребятами. Это был хороший сезон, мы отлично выступили в плей-офф. Вот Стэмкос — отличный капитан, произносит важные слова в раздевалке, ведёт всех на льду. А как хорош Полли! Восхитителен! Один из лучших! Я их всех люблю!



И я ведь не говорю что-то смешное. Но они будут потом ржать надо мной в раздевалке. У них отличное чувство юмора. Каждый из нас подталкивает всех, помогает стать лучше. Это такое прям чувство локтя! И я счастлив, что играю вместе с этим ребятами. Что могу быть частью этой команды, и теперь мы второй год подряд завоевали Кубок Стэнли», — цитирует Кучерова Sportsnet.