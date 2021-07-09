Стала известна зарплата Зарипова в «Ак Барсе»

Стали известны подробности нового контракта 40-летнего нападающего Даниса Зарипова с «Ак Барсом».

Зарплата Зарипова составит 20 млн рублей, сообщает «Спорт Бизнес Online».



В контракте прописаны премии за выход в полуфинал Кубка Гагарина и личные бонусы. Суммарно зарплата хоккеиста может вырасти в три раза в случае выполнения дополнительных пунктов договора.



Зарипов в завершившемся сезоне КХЛ принял участие в 35 встречах регулярного чемпионата, набрав 23 (7+16) очка при показателе полезности «+12». На его счету пять матчей в плей-офф, в которых форвард не набрал очков.



Напомним, «Ак Барс» сошёлся с «Авангардом» в финале Восточной конференции Кубка Гагарина сезона-2020/2021. Омичи оказались сильнее со счётом 4-3.