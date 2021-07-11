«Вегас» может подписать капитана «Баффало» Джека Айкела. Он получает $ 10 млн в год
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Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман высказался о возможном интересе «Вегас Голден Найтс» к капитану «Баффало Сэйбрз» Джеку Айкелу.
«Я думаю, что «Вегас» в ситуации с Айкелом держит нос по ветру. Я действительно считаю, что они изучают этот вариант», — приводит слова Фридмана Sportsnet.
Отметим, что на данный момент у «Вегаса» подписано 18 игроков с суммарным кэпхитом $ 75,4 млн. Размер потолка зарплат установлен на отметке $ 81,5 млн.
Контракт 24-летнего американца с кэпхитом $ 10 млн рассчитан ещё на пять сезонов. C 2022 года в силу вступает пункт о запрете на перемещения.
Ранее стало известно, что «Баффало» и Айкел добились определённого прогресса в решении вопроса о лечении игрока. У него травма шеи.
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