«Вегас» может подписать капитана «Баффало» Джека Айкела. Он получает $ 10 млн в год

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман высказался о возможном интересе «Вегас Голден Найтс» к капитану «Баффало Сэйбрз» Джеку Айкелу.



«Я думаю, что «Вегас» в ситуации с Айкелом держит нос по ветру. Я действительно считаю, что они изучают этот вариант», — приводит слова Фридмана Sportsnet.



Отметим, что на данный момент у «Вегаса» подписано 18 игроков с суммарным кэпхитом $ 75,4 млн. Размер потолка зарплат установлен на отметке $ 81,5 млн.



Контракт 24-летнего американца с кэпхитом $ 10 млн рассчитан ещё на пять сезонов. C 2022 года в силу вступает пункт о запрете на перемещения.

Ранее стало известно, что «Баффало» и Айкел добились определённого прогресса в решении вопроса о лечении игрока. У него травма шеи.