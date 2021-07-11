Бержевен: нам нравится Дано. Надеемся, что он останется с «Монреалем»

Генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен прокомментировал контрактную ситуацию, связанную с нападающим клуба Филлипом Дано.



«Нам нравится Дано. Знаю, что он упомянул, что мы сделали предложение в сентябре. Этот игрок входит в наши планы. Мы надеемся, что он останется с «Монреалем», — передаёт слова Бержевена в «Твиттере» журналист Эрик Энгельс.



Напомним, у 28-летнего хоккеиста заканчивается соглашение с клубом. Дано имеет статус ограниченно свободного агента.



В прошедшем сезоне НХЛ Дано сыграл в 53 матчах регулярного чемпионата и набрал 24 (5+19) очка при показателе полезности "+9". В плей-офф в 22 встречах он набрал 4 (1+3) результативных балла при общей полезности "-1".



«Монреаль» стал финалистом Кубка Стэнли — 2021, уступив в финальной серии «Тампе» со счётом 1-4.