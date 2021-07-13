Бардаков: если сезоном ранее я набрал 11 очков, то сейчас стремлюсь набрать не меньше 20

Новичок СКА нападающий Захар Бардаков поделился впечатлениями от перехода и рассказал, как провёл межсезонье.
«Лето провёл обычно, без длительных поездок: учился, сдавал экзамены в институте, защищал диплом. Успел почти месяц провести в Петербурге со своей девушкой, которая здесь живёт. Потом за два дня разобрался с экзаменами в Ярославле и полетел домой, а после защиты диплома вернулся в Санкт-Петербург и начал самостоятельные тренировки.
В прошлом году дебютировал в КХЛ и сборной? По десятибалльной шкале могу поставить восьмёрку. Хотелось сыграть в плей-офф, но не получилось. Своими результатами я в целом доволен, хотя, конечно, можно было и в первой половине сезона набирать очки и забрасывать шайбы.
Воспринял переход в СКА положительно. Здесь больше возможностей для развития, с точки зрения логистики всё продумано отлично – практически всё собрано в одном месте. В общем, я вижу много плюсов.
Лагерь развития? Даже, с учётом того, что я готовился самостоятельно, лагерь позволяет научиться многим новым вещам, набрать форму и в отличном состоянии подойти к старту предсезонных командных сборов, которые ждут впереди. Здесь классная подготовительная база: работаем и в зале, и на льду.
Ожидания? Это скорее не ожидания, а планы. Хочу показать себя ещё лучше: если сезоном ранее я набрал 11 очков, то сейчас стремлюсь набрать не меньше 20. Есть огромное желание побороться за Кубок Гагарина, попробовать свои силы в плей-офф: я ещё ни разу не играл в матчах на вылет, так что сделаю всё, чтобы окунуться эту атмосферу», – цитирует Бардакова официальный сайт СКА.
- 13 июля 2021
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