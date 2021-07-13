Владелец «Миннесоты» прокомментировал выкуп контрактов Паризе и Сутера

Владелец «Миннесоты Уайлд» Крэйг Липолд прокомментировал выкуп контрактов Зака Паризе и Райана Сутера.
«Я хочу поблагодарить Зака и Райана за всё, что они сделали для нашей команды за последние девять сезонов, как на льду, так и вне его.
Они были великолепными послами нашей команды и помогли нам одержать множество побед. Я желаю им всего наилучшего в дальнейшем», – цитирует Липолда официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, 36-летний Паризе забил 199 голов и набрал 400 очков в 558 матчах за девять сезонов с «Миннесотой». Он занимает третье место в истории клуба по голам и очкам, а также первое место по очкам за игру.
Сутер забросил 55 шайб и набрал 369 очков в 656 матчах с «Уайлд» за те же девять сезонов. Он является абсолютным лидером франшизы по количеству голов и передач среди защитников.
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