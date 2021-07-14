Экс-форвард СКА Якимов подписал пробный контракт с «Сочи»

Нападающий Богдан Якимов будет готовиться к сезону в составе «Сочи», сообщается на официальном сайте команды.
26-летний хоккеист подписал пробный контракт с клубом.
В прошлом сезоне Якимов провёл 6 матчей за СКА, после чего был обменян в сочинскую команду, за которую не сыграл ни разу.
В сезоне-2019/2020 нападающий выступал за «Северсталь» и провел свой самый результативный чемпионат, набрав 19 (9+10) очков в 59 матчах.
После этого питерский клуб выменял игрока у череповчан за денежную компенсацию.
26-летний нападающий является воспитанником нижнекамского хоккея, в КХЛ выступал за «Нефтехимик», «Авангард», «Северсталь» и СКА. Также форвард пробовал свои силы в системе «Эдмонтон Ойлерз», проведя два сезона в Северной Америке. В декабре 2019 года форвард вызывался в национальную сборную России на матчи Кубка Первого канала.
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