Журналист TSN: думаю, «Миннесота» сделает «Баффало» предложение по Айкелу

Инсайдер Даррен Дрегер поделился информацией об интересе «Миннесоты Уайлд» к нападающему «Баффало Сэйбрз» Джейку Айкелу.



«Мы знаем, что «Миннесота» хотела бы приобрести центрального нападающего в первые два звена. Говорят, что им интересен Джек Айкел.



Считаю, что «Уайлд» сделают предложение «Баффало» об обмене, но они не собираются перегружать платёжную ведомость и переплачивать своими активами», — приводит слова Дрегера TSN.



У «Миннесоты» свободно $ 26 млн под потолком зарплат на следующий сезон после выкупа контрактов Райана Сутера и Зака Паризе.



Контракт Айкела с зарплатой $ 10 млн в год рассчитан до конца сезона-2025/2026. Ранее сообщалось об интересе к нападающему «Баффало» со стороны «Вегас Голден Найтс».

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