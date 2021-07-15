Квартальнов: Билялов может пропустить начало сезона, Зарипов занимается индивидуально

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов рассказал о травмах в составе клуба.

«Билялов вернётся в общую группу в начале августа. Сейчас он на реабилитации. Проблем не будет. Может, он пропустит несколько игр в начале сезона.

Данис Зарипов занимается по индивидуальной программе. Мы ждём его. Он присоединится к «Ак Барсу» в августе. Данис — уже символ клуба. Мы довольны его подписанием. Он может принести важные голы команде», — цитирует Квартальнова «РИА Новости».

Напомним, ранее сообщалось о том, что со следующего сезона «Ак Барс» будет играть домашние матчи на канадской площадке.

По итогам регулярного чемпионата — 2020/2021 «Ак Барс» занял первое место в таблице Восточной конференции и вышел в плей-офф, где в полуфинале уступил будущему чемпиону омскому «Авангарду» в семи матчах.