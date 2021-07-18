Юрзинов-ст. рассказал, почему удивился назначению Фёдорова на пост главного тренера ЦСКА

Заслуженный тренер России Владимир Юрзинов-старший прокомментировал назначение Сергея Фёдорова на пост главного тренера ЦСКА.

«Назначение Сергея главным тренером ЦСКА стало для меня большой и неожиданной новостью. Мы привыкли, что хоккеисты такого масштаба и такого опыта не имеют большого желания примеривать на себя тренерский костюм, ведь они прекрасно понимают всю специфику такой работы, когда народ сегодня тебя поднял и доверил, а завтра – образно говоря, разочаровался и закопал. Откровенно говоря, для меня это явление. Знаю, что в ЦСКА Сергей много работал с молодёжью, его постоянно тянуло на лёд, в тренировочный процесс, и вот он принимает всю ответственность на себя, идёт на «вы» – интересно.



Легко Сергею точно не будет. Поймите, тренерская профессия – не самая простая, в ней звёздный багаж игрока не всегда помогает, а иногда даже мешает. Звезда – это явление, это личность и в чём-то это эгоизм, а тренер – тот человек, который всего себя сжигает и отдает команде. Справиться вот с таким дуализмом, развернуть его себе на пользу – особое искусство», – цитирует Юрзинова ТАСС.