«Эдмонтон» подпишет контракт с Хайманом на семь лет и $ 38,5 млн

Журналист The Athletic Джеймс Миртл на своей странице в «Твиттере» сообщил, что нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Зак Хайман станет игроком «Эдмонтон Ойлерз».



«Как и ожидалось, Зак Хайман сегодня подпишет контракт с «Эдмонтон Ойлерз». Семь лет и $ 38,5 млн», — говорится в сообщении.

Хайман мог получить контракт на восемь лет, но для этого было необходимо, чтобы «Торонто» обменяло игрока до открытия рынка свободных агентов.

В прошедшем сезоне 29-летний нападающий принял участие в 43 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 32 (15+17) очка при показателе полезности "+19". В плей-офф форвард сыграл в семи матчах, в которых забросил одну шайбу при полезности "+2".



«Торонто» уступил в первом раунде Кубка Стэнли «Монреалю» со счётом 3-4 в серии.