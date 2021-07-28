«Эдмонтон» подпишет контракт с Хайманом на семь лет и $ 38,5 млн

Журналист The Athletic Джеймс Миртл на своей странице в «Твиттере» сообщил, что нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Зак Хайман станет игроком «Эдмонтон Ойлерз».
«Как и ожидалось, Зак Хайман сегодня подпишет контракт с «Эдмонтон Ойлерз». Семь лет и $ 38,5 млн», — говорится в сообщении.
Хайман мог получить контракт на восемь лет, но для этого было необходимо, чтобы «Торонто» обменяло игрока до открытия рынка свободных агентов.
В прошедшем сезоне 29-летний нападающий принял участие в 43 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 32 (15+17) очка при показателе полезности "+19". В плей-офф форвард сыграл в семи матчах, в которых забросил одну шайбу при полезности "+2".
«Торонто» уступил в первом раунде Кубка Стэнли «Монреалю» со счётом 3-4 в серии.
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