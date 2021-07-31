Р. Ротенберг: СКА ставит задачу развивать игроков. Мы являемся донором всех сборных России

Глава штаба сборной России, первый вице-президент ФХР, вице-президент СКА Роман Ротенберг рассказал о задачах клуба КХЛ из Санкт-Петербурга.



«Что касается стабильности СКА, мы шесть лет подряд в финале конференции. Лучший показатель в истории КХЛ. Два Кубка Гагарина. Мы постоянно являемся претендентом на чемпионство.



Конечно, мы бы хотели иметь пять Кубков. Хотели бы каждый год выигрывать. Наверное, это было бы возможно, но в это же время мы понимаем, смотря на историю мирового спорта, насколько тяжело выигрывать Кубки.



Конечно, мы хотим быть лучшим клубом КХЛ, сделаем всё возможное, чтобы выиграть третий Кубок в этом сезоне. Но мы также ставим себе задачу развивать игроков, постоянно подпитываем, являемся донором всех сборных. Это тоже очень важная задача.



Те результаты, которые имеют сборные U16, U17, U18, U20 последние годы… Мы говорим о том, что 7 лет после Олимпиады в Сочи занимаемся развитием игроков и работаем с ФХР, чтобы развивать хоккей в России. За эти годы у нас 31 медаль — самый высокий показатель из всех стран. Есть победа в Кубке Глинки/Гретцки, Олимпиада выиграна впервые за 26 лет.



Причины того, почему были такие перерывы в победах, можно обсуждать очень долго. Главное, что мы находимся на правильном пути. Наша программа «Красная машина» внедрена в системе СКА во всех командах.



Вся модель СКА выстроена для того, чтобы обыгрывать сильнейшие сборные в мире. Можем вспомнить Олимпиаду в Корее. 15 игроков из СКА. Конечно, в сборной были и игроки ЦСКА, «Металлурга». Другие клубы всегда участвовали, помогали, создавали конкуренцию. Но то, что 15 человек из одного клуба выиграли Олимпиаду — это рекорд мира. Никогда такого не было. Даже во времена Виктора Тихонова в Калгари в 1988 году было 14 игроков из ЦСКА.



Многие говорят, что это правильно, кто-то говорит, что неправильно. У нас так система работает. Развивая этих игроков, видя их ежедневно, мы знаем, чем они питаются, как у них с женой всё, с кем они общаются. Это те базовые вещи, о которых всегда говорит Юрзинов, Тихонов об этом говорил. Нужно о хоккеисте знать всё, чтобы он смог играть за нас и побеждать», — приводит слова Ротенберга канал «Радио Зенит» в YouTube.

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