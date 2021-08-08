Шэн: мне было очень приятно, что пресса поддерживала меня в «Салавате»

Нападающий ХК «Сочи» Павел Шэн ответил на вопрос о внимании прессы к себе во время игры за «Салават Юлаев» и прокомментировал уход из уфимского клуба.

«Мне было очень приятно, что пресса меня так поддерживает, но также я понимал и тренера. Поддержка прессы меня подбадривала в определённых моментах, значит, я делал всё правильно.

Мне могли присвоить статус «конфликт», когда я уходил из Уфы? Настолько серьёзной ситуации не было. Возможно, было определённое недопонимание у них с агентом, но всё решилось буквально в тот же день, когда и произошли трудности. Это было лёгкое недопонимание.

В этом сезоне будет интересный матч, потому что в Уфе на игру придут мои родственники. А если говорить о повышенном настрое на «Салават», то такого не будет. Это обычный матч регулярного чемпионата, как и все остальные. Просто будет очень приятно, что много родственников придёт на встречу», – сказал Шэн в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.