Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шэн: мне было очень приятно, что пресса поддерживала меня в «Салавате»

Шэн: мне было очень приятно, что пресса поддерживала меня в «Салавате»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий ХК «Сочи» Павел Шэн ответил на вопрос о внимании прессы к себе во время игры за «Салават Юлаев» и прокомментировал уход из уфимского клуба.

«Мне было очень приятно, что пресса меня так поддерживает, но также я понимал и тренера. Поддержка прессы меня подбадривала в определённых моментах, значит, я делал всё правильно.

Мне могли присвоить статус «конфликт», когда я уходил из Уфы? Настолько серьёзной ситуации не было. Возможно, было определённое недопонимание у них с агентом, но всё решилось буквально в тот же день, когда и произошли трудности. Это было лёгкое недопонимание.

В этом сезоне будет интересный матч, потому что в Уфе на игру придут мои родственники. А если говорить о повышенном настрое на «Салават», то такого не будет. Это обычный матч регулярного чемпионата, как и все остальные. Просто будет очень приятно, что много родственников придёт на встречу», – сказал Шэн в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.

«Этот сезон для меня определяющий. Вернуться в Россию — правильное решение» «Этот сезон для меня определяющий. Вернуться в Россию — правильное решение»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021