Шалунов подписал трёхлетний контракт с «Локомотивом»

Нападающий Максим Шалунов стал игроком ярославского «Локомотива».



Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги в «Твиттере», игрок подписал контракт сроком на 3 года.



Ранее сообщалось о том, что в контракте игрока будет присутствовать пункт о возможном отъезде в НХЛ в следующем сезоне.



Шалунов является воспитанником челябинского хоккея, за свою карьеру в России он выступал за «Трактор», «Сибирь» и ЦСКА. В активе нападающего есть победа в Кубке Гагарина и титул чемпиона России.



В прошедшем сезоне Шалунов выступал в составе ЦСКА. В 52 матчах регулярного чемпионата 28-летний форвард набрал 35 (18+17) результативных баллов при показателе полезности «+20». В плей-офф Шалунов сыграл 22 встречи, на его счету 18 (12+6) баллов при общей полезности «+12».