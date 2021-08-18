Панарин: хочу сыграть на Олимпиаде, но от меня мало что зависит

Российский нападающий команды НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сообщил, что хотел бы сыграть на Олимпийских играх — 2022, которые пройдут в Пекине (Китай).



«Новости не читаю, восстанавливаю свои нервы, отдыхаю в лесу. Мечтаю ли сыграть на Олимпийских играх? Конечно, хочу сыграть, но от меня мало что зависит.



Но если говорят — едем? Я вообще рад буду. Я никогда не участвовал, поэтому мне вдвойне приятно будет.



Болельщики переживают, позовут ли Панарина? Думаю, всё нормально будет, болельщики придумают теорию заговора.



Не читаю новости, не знаю, что там происходит. Я очень вспыльчивый, мне лучше не читать такое. Все новости удалил. По вечерам собираю Lego», — приводит слова Панарина Sport24.

Новость по теме Источник: игроки НХЛ примут участие в Олимпиаде-2022