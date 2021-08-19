ФХР опубликовала расписание матчей сборной России на групповом этапе ЧМ-2022

Федерация хоккея России опубликовала расписание матчей национальной команды на чемпионате мира в 2022 году, который пройдёт в Финляндии в городах Хельсинки и Тампере с 13 по 29 мая 2022 года.



Россияне откроют чемпионат матчем со Словакией 13 мая в 16:20 по московскому времени.

Группа А, где помимо России и Словакии сыграют команды Канады, Германии, Дании, Казахстана, Швейцарии и Италии, проведёт свои матчи на «Хартвалл Арене» в Хельсинки.



Расписание сборной России на групповом этапе:



13 мая, 16:20 мск, Россия – Словакия;

15 мая, 16:20 мск, Россия – Казахстан;

16 мая, 20:20 мск, Россия – Германия;

18 мая, 16:20 мск, Россия – Италия;

21 мая, 12:20 мск, Дания – Россия;

22 мая, 20:20 мск, Швейцария – Россия;

24 мая, 20:20 мск, Канада – Россия.



Групповой этап продлится до 24 мая. 26 мая состоятся четвертьфинальные игры. Полуфиналы пройдут 28 мая, а матч за 3-е место и финал запланированы на 29 мая.