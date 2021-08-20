Гендиректор «Салавата»: на сегодняшний день все проблемы с финансированием решены

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, что в клубе полностью решены все возникавшие ранее финансовые проблемы.



«Могу сказать, что на сегодняшний день все проблемы с финансированием решены. У главы Республики Башкортостан это на постоянном контроле. Действительно, мы брали кредиты, потому что нас финансирует «Фонд социальных проектов». В свою очередь он финансируется из взносов крупнейших предприятий республики.



Учитывая пандемийный год, его пополнение пока отличается от тех планов, которые ставились при формировании этого фонда. Поэтому есть какие-то временные периоды, на которые мы вынуждены брать кредиты у нашего же республиканского предприятия регионального фонда под символические проценты.



У правительства всегда это на контроле, у нас есть запас прочности. У нас есть всё необходимое для игры и работы клубной системы», — сказал Баширов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.