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«Ак Барс» уверенно обыграл СКА и стал победителем Кубка чемпионов

«Ак Барс» уверенно обыграл СКА и стал победителем Кубка чемпионов
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Казанский «Ак Барс» стал победителем турнира ТАНЕКО Кубок Чемпионов.

В финальном матче, который состоялся на «Татнефть-Арене», подопечные Дмитрия Квартальнова обыграли петербуржский СКА со счётом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0).

Счёт встречи на первой минуте открыл защитник казанцев Стивен Кемпфер. Ассистентами выступили Дмитрий Кагарлицкий и Артём Галимов. На 14-й минуте вторую шайбу забросил шведский форвард «Ак Барса» Пер Линдхольм. Автор голевой передачи — Николай Коваленко.

На 30-й минуте третью шайбу в ворота Ларса Юханссона отправил Кирилл Панюков. Ассистенты — Джордан Уил и Даниил Журавлёв.

Напомним, ранее сегодня состоялся матч за 3-е место, в котором «Металлург» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» (3:2).

ТАНЕКО Кубок чемпионов. Финал
22 августа 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 0
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Кемпфер (Кагарлицкий) – 00:30' (5x5)   2:0 Линдхольм (Коваленко) – 13:02' (5x5)   3:0 Панюков (Уил, Журавлёв) – 29:17' (5x5)
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