«Ак Барс» уверенно обыграл СКА и стал победителем Кубка чемпионов

Казанский «Ак Барс» стал победителем турнира ТАНЕКО Кубок Чемпионов.



В финальном матче, который состоялся на «Татнефть-Арене», подопечные Дмитрия Квартальнова обыграли петербуржский СКА со счётом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0).



Счёт встречи на первой минуте открыл защитник казанцев Стивен Кемпфер. Ассистентами выступили Дмитрий Кагарлицкий и Артём Галимов. На 14-й минуте вторую шайбу забросил шведский форвард «Ак Барса» Пер Линдхольм. Автор голевой передачи — Николай Коваленко.



На 30-й минуте третью шайбу в ворота Ларса Юханссона отправил Кирилл Панюков. Ассистенты — Джордан Уил и Даниил Журавлёв.



Напомним, ранее сегодня состоялся матч за 3-е место, в котором «Металлург» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» (3:2).