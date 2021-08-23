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Есмантович: вопрос возвращения Капризова в ЦСКА на повестке дня не стоит

Есмантович: вопрос возвращения Капризова в ЦСКА на повестке дня не стоит
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Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал информацию о том, что клуб сделал предложение российскому нападающему Кириллу Капризову.

«Отнёсся к этой новости с юмором. Существуют разного рода вбросы информации. На сегодняшний момент мы общаемся с Кириллом только в рамках дружбы. Вопроса о возвращении в ЦСКА на повестке дня не стоит», — приводит слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, ранее появлялась информация о том, что Капризов имеет предварительное соглашение с ЦСКА о заключении сделки на один год на сумму более $ 10 млн в год, которая вступит в силу с 1 сентября — в случае, если не будет подписано новое соглашение с «Миннесотой».

24-летний форвард выступал за ЦСКА с 2017 по 2020 год, в составе армейцев он стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2018/19.

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Источник: Капризов подписал предварительное соглашение с ЦСКА на 1 год и $ 10+ млн
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